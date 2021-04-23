Продление майских праздников в Пензенской области с 1 по 11 мая 2021 года: жители региона будут отдыхать на один день больше

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня днем Президент Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочими днями. Впервые за многие годы жители страны не будут выходить на работу между 1 мая и Днем Победы. В нашем регионе к этому периоду добавится еще один день: о продлении майских праздников в Пензенской области с 1 по 11 мая включительно сегодня в ходе заседания антитеррористической комиссии сообщил врио губернатора области Олег Мельниченко:

- Буквально перед началом комиссии пришло сообщение, что первые 10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11 - наш, региональный выходной. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими последствиями, - отметил он.

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Мы решили спросить жителей региона, что они думают по этому поводу. И вот, что они ответили.

Анна МАРИНИНА, менеджер:

- Немного напрягают столь длинные выходные – все же коронавирус по-прежнему не побежден. Конечно, я не думаю, что все на майский праздниках останутся в Пензе и будут толпой ходить по улицам, усложняя только начавшую улучшаться обстановку, но не хотелось бы, чтобы у нас опять увеличилась заболеваемость.

Никита МИТИН, продавец:

- Круче десяти дней отдыха могут быть только 11 дней отдыха! Можно будет выехать за город с палатками сразу на несколько дней и как следует отдохнуть на свежем воздухе.

Елизавета АЛДАЕВА, пенсионерка:

- Хорошая идея. Сейчас самый сезон начала садо-огородных работ, и многим работающим дачникам не хватает времени на то, чтобы и участок в порядок привести, и картошку посадить, и цветники разбить.

А что думаете по этому поводу вы? Пишите свое мнение в комментариях!

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