Во время майских праздников в Пензенской области усилят меры безопасности

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Участники совещания обсудили меры усиление мер безопасности перед праздниками.

- Прямо перед заседанием мы получили сообщение, что первые десять дней мая объявлены в стране выходными. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники, - заявил врио губернатора области Олег Мельниченко. – Не стоит забывать о мерах антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. Сегодня в ходе совещания с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой было объявлено, что режим повышенной готовности продлен до 31 мая. А это значит, что ограничения сохраняются.

В Пензенской области планируется провести более 150 мероприятий, посвященных Дню Победы. Обеспечивать безопасность граждан будут полицейские, росгвардейцы и народные дружинники. Олег Мельниченко потребовал до 30 апреля провести тщательный инструктаж ответственных лиц, организовать проверки работоспособности систем видеонаблюдения, рамок металлодетекторов.