В Мордовии планируют открыть «МФЦ для семьи»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Наталья Москвитина представила руководителю региона проект «МФЦ для семьи». Как она отметила, в наши дни многие семьи не пользуются положенными им льготами, поскольку для их оформления требуется много времени и сил.

Проект позволит создать в республике социальное учреждение, которое возьмет на себя бумажную волокиту и будет сопровождать семьи от подачи заявления в ЗАГС до поступления ребенка в школу.

Артем Здунов заявил, что инициатива во многом перекликается с Посланием Президента Федеральному Собранию.

- Это будет отличная возможность поддержать молодые семьи и подготовиться к будущим трансформациям сферы, - отметил руководитель региона.