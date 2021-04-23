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Общество23 апреля 2021 14:00

В Мордовии планируют открыть «МФЦ для семьи»

Накануне врио главы республики Артем Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Наталья Москвитина представила руководителю региона проект «МФЦ для семьи». Как она отметила, в наши дни многие семьи не пользуются положенными им льготами, поскольку для их оформления требуется много времени и сил.

Проект позволит создать в республике социальное учреждение, которое возьмет на себя бумажную волокиту и будет сопровождать семьи от подачи заявления в ЗАГС до поступления ребенка в школу.

Артем Здунов заявил, что инициатива во многом перекликается с Посланием Президента Федеральному Собранию.

- Это будет отличная возможность поддержать молодые семьи и подготовиться к будущим трансформациям сферы, - отметил руководитель региона.

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