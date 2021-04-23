На пожаре в Пензенской области погибла супружеская пара

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по факту смерти пожилых женщины и мужчины при пожаре проводится проверка.

По предварительным данным, около 22 часов 21 апреля 2021 года в доме по улице Пролетарская в деревне Сошниковка Вадинского района произошло возгорание, о котором в подразделение МЧС сообщили местные жители. После ликвидации открытого пламени в жилой комнате дома обнаружено тело женщины 1938 года рождения и ее супруга 1939 года рождения. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки. По предварительным данным, очаг пожара находился в прихожей, где располагались электроприборы.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам следователем будет принято процессуальное решение.