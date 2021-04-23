В Пензе пройдет ярмарка для садоводов

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Ярмарочные мероприятия помогут успешному началу дачного сезона.

По доступным ценам горожане смогут приобрести саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду для выращивания овощей, цветов, продукцию для озеленения городских и загородных территорий.

На фестивале можно будет приобрести эффективные средства защиты растений, удобрения, средства ухода за растениями, будет организована продажа предметов бытового и хозяйственного назначения, можно будет приобрести оборудование и инвентарь для дачных и садовых работ, парники, теплицы, соковыжималки и овощесушилки.

Кроме того, на фестивале для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. Работа фестиваля «АгроFest» будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, проведением конкурсов.