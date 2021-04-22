Жителям Пензенской области - качественную воду, дольщикам - их права

Пресс-служба правительства Пензенской области

Заседание в режиме видеоконференцсвязи проходило под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В Пензенской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда», в частности, осуществляется строительство станции осветления и обезжелезивания воды в Кузнецке. Работы на объекте вступили в завершающую стадию. В перспективе - возведение насосной станции водоснабжения в Нижнем Ломове, строительство магистрального водопровода для водоснабжения в селе Засечное Пензенского района.

«Обеспечение жителей качественной питьевой водой остаётся приоритетной задачей для правительства региона, решать её будем поэтапно с учётом потребностей каждого отдельно взятого района», - прокомментировал тему врио губернатора Пензенской области. Ранее Олег Мельниченко распорядился выделить дополнительное финансирование на осуществление работ по модернизации систем водоснабжения на территории муниципальных образований Пензенской области.

Также на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию обсудили ход мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства.

С 2019 года на территории Пензенской области введено в эксплуатацию 7 проблемных объектов с 1345 договорами долевого участия. Работа будет продолжена до окончательного разрешения ситуации.