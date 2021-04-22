Пензенская область присоединится к юбилейной «Библионочи»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

24 апреля в России в 10-й раз пройдет «Библионочь». О том, какие мероприятия смогут посетить жители Пензенской области в рамках акции, в ходе пресс-конференции рассказала врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

- В этом году темой «Библионочи» стала «Книга – путь к звездам». Все мероприятия будут посвящены 60-летию со дня первого полета человека в космос. В Пензенской области к акции присоединятся 180 библиотек, которые проведут свыше 300 мероприятий, - отметила она.

Центральным событие «Библионочи-2021» в Пензенской области станет открытие «Звездного зала» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Там будут представлены экспонаты из городского планетария. Экскурсию проведут студенты факультета физико-математических и естественных наук ПГУ. Помимо этого, в учреждении пройдут спектакли, мастер-классы, квизы, выставки и другие мероприятия.

В областной библиотеке для детей и юношества организуют квест «Космические исследователи». Участников ждут шесть тематических площадок с заданиями.

Присоединится к акции и «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев». В Литературном музее гостей ждет художественный мастер-класс «Я подарю тебе звезду». Помимо этого гости смогут увидеть моно-спектакль Маргариты Сидоровой, сложить звезду из бумаги в технике оригами, посмотреть фильм о К.Э. Циолковском «Человек с планеты Земля».

Мероприятия «Библионочи» пройдут также в музеях А.Н. Радищева (с. Радищево), В.Г. Белинского (г. Белинский) и А.И. Куприна (с. Наровчат). Полную программу акции читайте на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.