Анастасия Белякова из Пензы без экзаменов может поступить в любой вуз страны

Пресс-служба правительства Пензенской области

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходил с 14 по 20 апреля на базе «Артека» в Крыму. Задания выполняли 324 школьника из 77 регионов России. Олимпиада включала три тура: аналитический, творческий и устный. По признанию членов жюри, задания были очень сложными.

Победителями олимпиады признаны 25 участников, 122 финалиста стали призерами.

Среди них – одиннадцатиклассница лицея № 29 города Пензы Анастасия Белякова.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.