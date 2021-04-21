Решения главы государства позволят сохранить достаток в семьях

Пресс-служба правительства Пензенской области

Комментируя Послание главы государства Федеральному Собранию РФ, оглашение которого состоялось в среду, 21 апреля 2021 года, врио губернатора Пензенской области, присутствовавший на церемонии, отметил важность озвученных решений относительно роста жизненного уровня населения, развития экономики регионов и реализации инфраструктурных бюджетных проектов.

«Сегодняшнее Послание Президента РФ было направлено, прежде всего, на укрепление мер социальной поддержки населения. Принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях. Для того, чтобы, особенно многодетные матери, неполные семьи, могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом. Согласен с мерами, озвученными Президентом, и поддерживаю их. Думаю, что сразу надо подключиться к реализации этих решений. «Очень важную тему поднял Президент в части рефинансирования долгов регионов. Благодаря этой инициативе освободившиеся средства пойдут на развитие субъектов», - уточнил Олег Мельниченко. По его словам, инфраструктурные бюджетные проекты - автомагистрали, транспорт, ЖКХ, туризм - все эти направления получат сильнейший импульс развития.