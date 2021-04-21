В 2023 году в Заре начнут строить новую школу

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Один из вопросов, поступивших главе городской администрации, касался качества воды. Сейчас ведется разработка необходимой документации на ремонт сетей в Нефтянике и Заре, а также строительства новой скважины и станции очистки.

Несколько жителей пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Как отметил и.о. начальника городского управления транспорта и связи Денис Светкин, с 19 апреля было увеличено число маршруток №40.

Также зашла речь и об освещении улиц в Заре. Фонари на улице Застрожного появятся в следующем году. Возможность работ на других будет рассмотрена при увеличении бюджета.

Помимо этого мэр обсудил с жителями проблемы озеленения микрорайона, ремонта дорог и отсутствия транспорта у местной школы. Андрей Лузгин поручил рассмотреть возможность покупки автобуса для учреждения, а также сообщил, что в 2023 в Заре начнут стоить еще одну школу.