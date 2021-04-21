Артем Здунов: «Задачи, поставленные главой государства, направлены на улучшение жизни людей»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Глава государства наметил основные направления развития страны в ближайшее время: в частности, речь шла о поддержке семей с детьми, реструктуризации кредитов, выданных регионам для борьбы с эпидемией в прошлом году и другом.

Комментируя Послание, врио главы республики Артем Здунов отметил следующее:

- Задачи, поставленные главой государства, направлены на улучшение жизни людей. Это очень важно для всех регионов. Решения, принятые относительно долгов регионов, имеют большое значение для Мордовии. Сейчас мы только обслуживаем долги и выплачиваем их. Возможность как-то урегулировать долговую нагрузку региона позволит нам создать новые рабочие места и решить многие социальные вопросы. Мы будем работать, чтобы реализовать все предложения Президента в ближайшее время.