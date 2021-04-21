Ураган проверил Пензу на прочность

Фото: сообщество «Подслушано Терновка – Гидрострой» в социальной сети «ВКонтакте»

А обсуждать действительно есть что: ночью разгулявшийся ветер, будто карточные домики, снес заборы в разных частях города и опрокинул остановки. В Маньчжурии дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, на улице Тамбовской столб с рекламным щитом свалился на проезжую часть, на Терешковой – упали строительные леса. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в некоторых районах области из-за аварий на сетях отключали электричество, но в данный момент все восстановлено.

Напоминаем вам, что ветреная погода сохранится в регионе и сегодня. Соблюдайте осторожность!