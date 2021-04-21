Пенза: дороги, которые мы ремонтируем

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на первые объекты вышли все четыре компании, которые будут ремонтировать городские дороги по итогам аукционов – ООО «Автодорога», ООО «Пензадорстрой», ООО «Мостдорстрой», ООО «Дорожный строитель».

Во вторник, 20 апреля 2021 года, на улицах Гоголя и Набережная реки Мойки подрядчик устанавливал временные дорожные знаков.

На участке дороги от улицы Окружной до улицы Ленинский Мехлесхоз устранялись пучины – разрушения основания дороги, выполнено щебеночное основание дороги. Сегодня дорожники ведут геодезические работы – разбивку трассы.

На улицах Кронштадтской и Пролетарской идет устройство тротуара. Подготовительные работы ведутся на пешеходной дорожке по улице Клары Цеткин.

На улице Измайлова началось фрезерование старого покрытия. Очистка основания дороги ведется на улице Школьной.

На улице Сумской подрядчик проводит ямочный ремонт, чтобы обеспечить проезжее состояния дороги до начала работ в рамках нацпроекта.

Все объекты должны быть сданы до 1 сентября 2021 года. Всего в текущем году предполагается привести в соответствие нормативам свыше 71 км дорог – это 87 объектов. Площадь ремонта проезжей части составит почти 500 тысяч кв. метров, тротуаров – более 60-ти тысяч кв. метров.

Цифры красивые. На самого обыкновенного налогоплательщика Пензы они произвели бы еще большее впечатление, узнай он, а как обстоит дело с гарантийным ремонтом ранее построенных дорог, устранением допущенного брака, из-за нарушений технологии при выполнении работ, использования, возможно, некачественных материалов. Только при таком взгляде на достигнутые прежде результаты и намеченные планы можно более-менее объективно оценить эффективность вкладываемых средств. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги, в том числе. И очень может быть тогда уложенное основание дороги от Окружной до улицы Ленинский Мехлезхоз будет служить дольше.