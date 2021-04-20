В Пензе сотрудники уголовного розыска установили похитителя ноутбука

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе обратилась местная жительница 1994 года рождения. Женщина рассказала, что из её квартиры был похищен ноутбук. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен наркозависимый сожитель женщины - безработный пензенец 1990 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что преступление он совершил, когда его девушка была на работе.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, из-за чего ему пришлось сдать компьютер в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.