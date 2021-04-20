Пензенские волонтеры-медики призывают прививаться от коронавируса

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Это - Всероссийский волонтерский проект, объединивший несколько тысяч молодых людей со всех регионов страны, и который уже третий год реализуют в Пензенской области.

На этот раз пензенские волонтеры-медики решили помочь медикам Мокшанского района. В село Красное Польцо активисты приезжали в пятницу, 16 апреля 2021 года. Молодые люди убрали территорию сельского медицинского объекта, а также помогли медицинским работникам провести экспресс-обследование функционального состояния здоровья сельчан. Были даны рекомендации по методам самоконтроля, принципам здорового образа жизни, необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Всего было обследовано 25 человек. По последним данным на 19 апреля в нашей стране получили обе дозы прививки от коронавируса 6 154 823 человека. Казалось бы: у нас есть все шансы как можно скорее вакцинировать большинство населения, набрать необходимый коллективный иммунитет и наконец взять под контроль измучившую инфекцию.

- Однако вслед за пандемией COVID-19 пришла пандемия недоверия вакцинации, - говорит исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение» РАНХиГС Александр Плакида. - Увы, даже имея отличную вакцину, без должного охвата прививками населения эффекта мы не получим.

Как мы дошли до жизни такой? Насколько в самом деле велик уровень недоверия к вакцинации в целом и почему, в отличие от жителей большинства стран, наши граждане зачастую не спешат за прививками от угрожающего здоровью и жизни ковида? Из-за чего возникла проблема и как исправить ситуацию,обсудили ведущие эксперты на онлайн-конференции «Вакцинация: путь от сомнения к доверию».