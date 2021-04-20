Встреча врио губернатора Пензенской области с членами Бельгийско-Люксембургской торговой палаты

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В деловых переговорах приняли участие члены регионального правительства, руководители промышленных предприятий Пензенской области. От Бельгийско-Люксембургской торговой палаты – представитель Министерства финансов Бельгии, таможенный советник Эммануэль Жероннез, торговый представитель региона Валлония Жерар Сегерс, руководители компаний.

Открывая деловое общение, врио главы Пензенской области отметил, что развитие торгово-экономических отношений и прямые контакты регионов разных стран являются важным фактором взаимопонимания и конструктивного сотрудничества между государствами. Олег Мельниченко проинформировал гостей о том, что Пензенская область - индустриальный регион. Индекс промышленного производства за 2020 год составил 107,3%, это 1-е место в Приволжском федеральном округе и 9-е в Российской Федерации.

Промышленность Пензенской области – это производство техники и оборудования, радиоэлектроника, обработка древесины, выпуск продуктов питания.

Также Олег Мельниченко подчеркнул высокий научно-технический и кадровый потенциал Пензенской области, поделился планами о привлечении инвесторов для создания совместных предприятий в отраслях агропромышленного комплекса, переработки, логистики, развития транспортной инфраструктуры, пищевой промышленности.

Руководитель Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров пояснил, что Пензенскую область такая делегация посещает впервые: «Мы увидели динамично развивающийся регион. Кроме того, вчера для нас провели пешую экскурсию по городу, можно отметить и туристический, и культурный потенциал».

В ходе делового общения стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества в рамках реализации совместных инвестиционных проектов в регионе с участием предприятий Пензенской области.