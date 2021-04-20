Заявки на участие в проекте «Моя Мордовия» подали больше шести тысяч человек

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Как отметил врио главы республики Артем Здунов, почти 90% подавших заявки на участие человек - это жители Мордовии. Остальных же с регионом ничего не связывает, но они видят хотят добиться здесь успеха.

- В проекте участвуют представители 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов РФ и пяти стран, - рассказал Артем Здунов. - Всего 6 047 человек.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын рассказал, что участникам проекта совсем скоро предстоит пройти дистанционное тестирование.

- Мы постарались составить задания таким образом, чтобы с ними справились и опытные управленцы, и молодые специалисты. Прошу подойти к тестированию ответственно: от этого зависит будущее региона и ваше личное будущее.

Напомним, республиканский кадровый проект «Моя Мордовия» стартовал 3 марта и завершится в июне. Участники, прошедшие в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров. Лучшие из них смогут получить работу в различных сферах вплоть до правительства республики.