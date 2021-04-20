Для безопасности жителей Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

В День местного самоуправления, в целях обеспечения безопасности жителей города Пензы на период проведения мероприятий на ул. Московской – площади Ленина 21 апреля 2021 года утверждены временные схемы организации дорожного движения. Схемы предусматривают временное ограничение движение и стоянки автотранспортных средств на участках автомобильных дорог:

- на площади Ленина и проезда по площади Ленина от ул. Кирова до ул. Московской в период с 22.00 часов 20 апреля до 22.00 часов 21 апреля 2021 (кроме специального транспорта).

Пресс-служба администрации Пензы

- по ул. Пушкина от ул. Володарского до ул. Московской (четная и нечетная сторона) с 22.00 часов 20 апреля до 22.00 часов 21 апреля 2021 (кроме специального транспорта);