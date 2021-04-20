Олег Мельниченко: «У мебельного кластера региона хорошие перспективы»

Пресс-служба правительства Пензенской области

В профильной экспозиции принимают участие производители мебели Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также республик Мордовии и Татарстана.

Участников ждут более 20 семинаров на тему современных технологий производства мебели и деревообработки. Будет презентовано свыше 40 образцов новейшего оборудования. Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия, врио главы субъекта Федерации отметил важность мебельной отрасли для экономики региона.167 предпринимателей, индивидуальных и юридических лиц, зарегистрированы только на территории города Кузнецка. В мебельный кластер вошли 55 предприятий. За 4 года инвестировано около 1 млрд рублей. На мебельных предприятиях работает порядка 10 тысяч человек. Перспективы развития в регионе этого кластера большие.

«Особенно приятно, что здесь присутствует наша молодёжь, ребята, которые учатся в профессиональных учебных заведениях. Я знаю, что по инициативе кузнецкого мебельного кластера открыта подготовка специалистов для мебельного производства. Это очень важно, чтобы профессиональное образование строилось не по программам каких-то виртуальных желаний. А чтобы заказчиком кадров выступал реальный бизнес», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Выступая на открытии выставки, вице-президент компании «КАМИ» Андрей Зайкин проинформировал, что на экспозиции в Кузнецке представлено новейшее оборудование, которое полностью соответствует мировым стандартам.

«Сегодня Кузнецк без преувеличения задаёт вектор развития мебельных технологий для всей России», - отметил руководитель компании.

На выставке были презентованы два варианта окрасочных роботов. По словам руководителя компании-интегратора роботов Максима Шерстнева, автомат работает гораздо лучше человека. Работает робот 24 часа в сутки, 365 дней в году. Срок его службы более 10 лет.