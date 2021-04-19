Пензенская полиция задержала мужчину, причастного к похищению человека в Таиланде

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В начале апреля в пензенскую полицию от коллег из Приморского края поступила информация, что на территории региона находится гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений. Предполагаемого преступника задержали прямо во дворе дома, где он снимал квартиру – им оказался уроженец Колышлейского района области 1956 года рождения. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Весной 2014 году в полицию Приморского края обратилась местная жительница, сообщившая, что ее брат был похищен в Таиланде. Правоохранителям удалось установить, что мужчина пропал, когда отправился осмотреть некую виллу. Там двое неизвестных надели на него наручники и цепь.

Позже злоумышленники похитили подругу мужчины, а его самого заставили перевести на ее карту более 100 тысяч рублей. Эти средства девушка сняла и отдала похитителям. Позже житель Пензенской области изнасиловал пострадавшую.

Несколько дней спустя между ним и похищенным мужчиной вспыхнула ссора, во время которой злоумышленник ударил пострадавшего по голове. От полученных травм он скончался. Похитители спрятали тело в джунглях, где его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Один из злоумышленников был задержан и предстал перед судом, получив 19 лет лишения свободы. Его подельник в 2017 году вернулся в Пензенскую область, к семье, рассказав им, что стал жертвой ограбления в Таиланде и приплыл в Россию на лодке. Мужчина снял квартиру в Пензе, начал вести уединенный образ жизни, старался выходить из дома ранним утром или поздним вечером.

Расследование уголовного дела продолжается.