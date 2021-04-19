Жители Севера и ГПЗ останутся без горячей воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра на городских сетях начнут проводить испытания на прочность и плотностью. В связи с этим с 10 до 14 часов в следующих домах отключат горячую воду:

- № 2, 3, 7, 9, 11 и 32 на улице Сумской;

- № 13 на 3-м проезде Можайского;

- № 12 на улице Можайского;

- школа № 71;

- детский сад № 71.

С 14 до 17 часов отключения затронут следующие дома:

- № 156 и 162 на улице Аустрина;

- № 4 на улице Депутатской;

- филиал № 2 детского сада №71.

Также завтра с 9 до 15 часов и послезавтра с 9 до 15 часов воды не будет в следующих домах:

- № 2 и 14 на улице Фабричной;

- № 11, 13, 15 на улице Тарханова;

- стоматологическая поликлиника № 3.