Отопительный сезон в Саранске завершится 21 апреля

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Согласно постановлению Правительства РФ, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температуры превышает +8 градусов на протяжении пяти и более дней.

В Мордовии на этой неделе прогнозируется похолодание, а также дождь со снегом, в связи с чем было решено повременить с отключением отопления. Отопительный сезон будет завершаться постепенно, начиная с 21 апреля: в этот день отопление отключат в домах, а также 23 детских садах, 18 школах, трех поликлиниках и одной больнице.

- Стоит понимать: после завершения отопительного сезона, при похолодании, снова возобновить подачу тепла в дома не сможем, - отметил мэр города Петр Тултаев.