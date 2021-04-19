В пензенских министерствах новые назначения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Владислав Романов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя министра здравоохранения области.

- Ситуация в здравоохранении сейчас непростая: коронавирус, вакцинация. Необходимо, чтобы население Пензенской области было довольно работой областных медучреждений, - отметил Олег Мельниченко. – Владислав Владимирович долгое время работал в Минздраве РФ. Он уже дал согласие переехать в Пензу.

Должность врио заместителя министра культуры и туризма области получил Ильдар Мавлюдов. Он будет курировать туристическое направление.

- Мы должны сделать нашу область привлекательной для туристов. Для этого нужно разрабатывать новые маршруты и приводить в порядок достопримечательности, - отметил врио губернатора области.