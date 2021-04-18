На старте посевной врио Главы Мордовии на время сменил професссию

Фото:Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Напарник Артема Здунова теперь, наверняка, стал местной знаменитостью: даже и не знаем, какой уж чин ехал на том тракторе, только водителем у него был сам руководитель республики.

А если совсем серьезно, то, конечно же, сельчанам надолго запомнится эта посевная. И то, что поддержать их, выразить уважение труду земледельцев приехал врио Главы Мордовии. В рамках рабочей поездки по Дубенскому району 17 апреля Артем Здунов посетил и крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Афонькина. Главный профиль здесь - растениеводство. Около 800 гектаров засеиваются зерновыми и кормовыми культурами, а также картофелем. В 2020 году вырастили 600 тонн картофеля и почти 2 тысячи тонн зерна.

Артём Здунов обратил внимание, что в сельском хозяйстве в качестве корма начинают использовать обработанный картофель - очищенный и нарезанный. Руководителю КФХ предложено проработать вопрос запуска подобного производства в районе.