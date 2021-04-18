В Пензе может появиться Музей лавочек

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Подробнее о проектах рассказал главный художник города Александр Киреев. Всего было представлено 25 вариантов благоустройства пензенских скверов и других территорий. Некоторые из проектов помогли создать сами жители, которые поделились своими мыслями и идеями. Ряд инициатив предполагает появление в городе новых достопримечательностей: в частности, на улице Лядова может появиться Музей лавочек, рядом с Арбековскими прудами - экопарк, а в парке Белинского – фонтан.

- Каждый год мы приводим в порядок какую-то часть нашего города, - отметил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов. – Один из объектов, представленных сегодня, будет включен в программу благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Голосование начнется 26 апреля. Ознакомиться с презентацией проектов можно в аккаунте администрации Пензы в Instagram.

- Жители выберут основную территорию для благоустройства, а мы выберем и постараемся реализовать еще 2-3 проекта с меньшей стоимостью. Таким образом, ежегодно в Пензе будут благоустраиваться 3-4 территории, - отметил Магомед Агамагомедов.