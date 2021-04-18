Утром деньги, вечером господдержка: в Мордовии задержана бывшая председатель госкомитета

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По данным следствия, в 2016-2017 годы несколько жителей республики для включения в список молодых семей-претендентов на получение государственной поддержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья передавали взятки денежными средствами в госкомитет по делам молодежи Республики Мордовия. В рамках расследования установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей.

Следователями получены данные о том, что деньги передавались П., занимавшей в то время должность председателя госкомитета. Она задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Устанавливаются все обстоятельства и роли причастных к совершению преступлений, а также суммы незаконно полученных денежных вознаграждений по каждому эпизоду.

Расследование продолжается.