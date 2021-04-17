Почти 14 тысяч пензенцев вышли на первый общегородской субботник

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

На уборку города вышли сотрудники пензенских компаний, предприятий, учреждений и просто неравнодушные граждане – всего 13 850 человек. Они собрали мусор, ветки и листву и подмели дорожки. Сотрудники МУП «Пензадормост» отмыли заграждения и тротуары, а представители «Зеленого хозяйства города Пензы» высадили 34 дереве на проспекте Победы и в сквере Пионерский.

- Если позволит погода, то 24 апреля выйдем на второй субботник. И тогда пензенцы встретят майские праздники в чистом городе, - отметил первый заместитель главы администрации Виталий Макаров.