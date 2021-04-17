В Пензенской области следователи выясняют причину смерти мужчины на рыбалке

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

На рыбалке в селе Шуварда Каменского района днем 15 апреля 2021года один из мужчин обнаружил в воде сапоги пропавшего приятеля. Самостоятельные поиски результата не дали, в связи с чем знакомые рыбака сообщили о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы.

Погибшего обнаружили днем 16 апреля работники Пензенского пожарно-спасательного центра.

По факту смерти мужчины 1952 года рождения Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.

При осмотре на теле мужчины каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Каменки. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее - не выходить на лед, в связи с установившейся теплой погоды это опасно для жизни.