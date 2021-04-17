Артем Здунов прокомментировал новые кадровые назначения

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В связи с этим несколько госслужащих перешли на новые должности. В частности, Инсаф Хайруллин назначен и.о. заместителя председателя правительства, курирующим вопросы строительства и промышленности. Валерий Маресьев стал Государственным советником главы РМ. Руководителем пресс-службы Главы РМ назначена Елена Башкирцева.

- По своему опыту могу отметить, что в других республиках, превышающих по численности Мордовию, уже давно объединили правительство и администрацию главы, - отметил Артем Здунов. – И это позволяет и быстро обмениваться информацией, и контролировать все.