Всем выйти из сумрака: в Мордовии состоится профилактическое мероприятие «Тонировка»

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2020 году число ДТП с участием транспортных средств с техническими неисправностями, увеличилось почти на 14%. В каждой 12-й аварии на автомобилях участников была тонировка с коэффициентом светопропускания ниже нормативного.

Чтобы выявить такие машины на территории республики, с 19 по 29 апреля в Мордовии пройдет профилактическое мероприятия «Тонировка». Массовые проверки водителей будут организовываться каждый день в каждом районе региона.

Госавтоинспекция Мордовии напоминает, что за управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей необходимым требованиям, предусмотрена административная ответственность.