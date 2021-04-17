В Пензе прошла акция «День призывника»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Для гостей мероприятия была организована выставка военной техники, снаряжения и спецоборудования, а также концерт военного оркестра Пензенского артиллерийского инженерного института.

- Наша история полна примерами подвигов тех, кто ставил превыше всего патриотизм, а также верность долгу и присяге, - отметил председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин. – Сегодня их ратные традиции продолжают новые поколения.

Напомним вам, что 1 апреля стартовал весенний призыв. Из нашей области на военную служба отправятся более 1200 человек.

- Пензенская область – один из регионов-лидеров по количеству и качеству подготовки призывников, - подчеркнул спикер регионального парламента.

Мероприятие завершилось показательными выступлениями военнослужащих войсковой части 3473 войск Национальной Гвардии России.