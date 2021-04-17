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Общество17 апреля 2021 8:00

Пензенский психолог получила премию «Золотая бабочка»

Церемония награждения прошла в пятницу, 16 апреля
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Вчера были поведены итоги XIII Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой.

Врач областной наркологической больницы Кристина Романова получила премию «Золотая бабочка» за многолетнюю службу и работу с детьми и взрослым населением региона.

Кристина Викторовна каждый год принимает активное участие в акции «Сурский край без наркотиков», организовывает и проводит родительские собрания в школах и колледжах.

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