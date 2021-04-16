Пожилой пензенец совратил двух маленьких девочек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили о задержании в Пензе 71-летнего преподавателя детской школы искусств по подозрению в домогательствах к своим ученицам.

Пресс-служба СУ СК по Пензенской области сообщила подробности случившегося. Согласно информации ведомства, в марте 2019 года мужчина воспользовался беспомощностью девятилетней школьницы и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Ранее, в 2016 году, он сделал то же самое в отношении семилетней девочки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Пенсионеру уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

Расследование продолжается.