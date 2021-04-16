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Общество16 апреля 2021 14:45

Весенний призыв начался для 1249 новобранцев Пензенской области

С призывниками Олег Мельниченко встретился в пятницу, 16 апреля 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба правительства Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

Всего из Пензенской области на комплектование войск будет отправлено 1249 новобранцев. Врио главы областной исполнительной власти поздравил их с призывом в ряды Вооруженных Сил России.

Многие из призывников будут служить в знаменитых воинских подразделениях, которые в годы Великой Отечественной принимали участие в Курской битве, освобождали от фашистов Украину и Чехословакию.

Пресс-служба правительства Пензенской области

«Пензенцы во все времена с честью несли военную службу. В 1945 году наши земляки брали рейхстаг, позднее отстаивали интересы страны в горячих точках планеты, героически защищали мир и безопасность вблизи наших границ, - напомнил Олег Мельниченко.- Берите пример со своих земляков и старших товарищей».

После торжественной части на плацу Олег Мельниченко принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Героям – пензенцам».

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