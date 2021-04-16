Фестиваль «АгроFest» пройдет в Пензе 24 апреля

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Выставочно-ярмарочное мероприятие будет проходить на площадке рядом с ТРК «Коллаж». Жители региона смогут приобрести рассаду, саженцы, семена, средства по уходу за растениями, инвентарь, парники, теплицы, соковыжималки и сушилки для фруктов и овощей. В ассортименте будут представлены также садовая мебель, декоративные фигурки для сада и другое.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и консультации специалистов, конкурсы и викторины. «АгроFest» будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов.

Время работы фестиваля – с 9 до 15 часов.