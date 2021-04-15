24 апреля в Саранске состоится большая продовольственная ярмарка

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Напомним, что ранее врио главы Мордовии Артем Здунов поручил организовать перед Пасхой большую продовольственную ярмарку, чтобы у людей была возможность купить продукты по низким ценам. Ярмарка состоится сразу на нескольких площадках, во всех районах Саранска.

И.о. председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил проследить, чтобы товары были представлены в широком ассортименте и достаточном количестве. Помимо этого, на ярмарке будут строго следить за соблюдением всех санитарных норм: на входе посетителям измерят температуру и скажут надеть маски и перчатка.

Для помощи старшему поколению на всех площадках будут дежурить волонтеры.