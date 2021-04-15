В Пензе дали старт акции «Звезда памяти»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В прошлом году учащиеся пензенской кадетской школы №46, а также юнармейцы и члены военно-патриотического объединения «Вымпел» посетили Самару и приняли участие в торжественном параде, приуроченном к 75-летию Великой Победы.

- Подобные мероприятия очень важны - они помогают сохранять память о подвиге советского народа, - отметил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе церемонии награждения этих ребят. 80 юных пензенцев были отмечены знаками «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Руководитель региона поблагодарил не только учащихся, но и педагогов, занимающихся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения:

- Спасибо вам за то, что чтите память своих предков.

Вручение знаков дало старт акции «Звезда Памяти», приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.