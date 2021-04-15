В Мордовии возобновили следствие по делу о расстреле преподавателя МГУ им. Н. П. Огарева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 октября 1995 года в МГУ им. Н.П.Огарева был жестоко убит 32-летний преподаватель Олег Е.. Студенты, бывшие вместе с ним в аудитории, успели спрятаться под партами, но сам педагог был расстрелян из автоматов и пистолета. Оружие позже нашли в гаражном массиве недалеко от вуза.

По данным пресс-службы СУ СК по РМ, в ходе расследования удалось выяснить, что убийство преподавателя было совершено по заказу лидеров ОПГ «Юго-Запад», поскольку они посчитали Е. лидером другой организованной группы.

В 2014 году был вынесен приговор троим участникам заказного убийства. Все они были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении еще одного мужчины, который предположительно произвел контрольные выстрелы из пистолета ТТ, было выделено в отдельное производство. Мужчина долгое время скрывался от розыска, но был задержан на днях в Ленинградской области, где жил по поддельным документам.

Он был доставлен в Мордовию. Следствие по делу возобновлено. Представители СУ СК по РМ намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.