Марго из пензенского зоопарка начали приучать к большому вольеру

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Напомним вам, что животное прибыло в наш город несколько месяцев назад. Самку зебры Чапмана зоопарк приобрел для уже имеющегося в учреждении самца Мартина. Малышка получила имя Марго.

На прогулку Марго вышла со своим другом Гришей... (Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»)

Животное долгое время находилось на карантине, но вчера впервые была выпущена в вольер. Компанию на прогулке Марго составил ее друг – нубийский козел Гриша, с которым зебра сразу же начала бегать наперегонки.

... с которым сразу же затеяла игру в догонялки. (Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»)

Совсем скоро Марго окончательно освоится и воссоединится с со своим женихом.