В Пензенскую область вернулся с фронта комвзвода Анатолий Силантьев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Герой войны родился в 1910 году в селе Аблязово Кузнецкого района Пензенской области. В первые дни войны был призван на фронт. В звании старшего сержанта командовал взводом 371-й отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии. Анатолий Анатольевич Силантьев погиб 18 ноября 1942 года. Награжден медалью «За отвагу».

Останки защитника Родины были найдены на территории Мценского района Орловской области поисковыми отрядами этого региона. Установить личность удалось по медальону.

С воинскими почестями церемония перезахоронения останков фронтовика состоялась в среду, 14 апреля 2021 года.

В храме Казанской иконы Божией Матери состоялась гражданская панихида. На центральной аллее городского кладбища, возле Поклонного креста, прошел траурный митинг. В нём приняли участие: представители регионального правительства, поисковики Пензенской и Орловской областей, депутаты регионального парламента, Собрания представителей города Кузнецка, сотрудники облвоенкомата, ветераны боевых действий, школьники.

У гроба с останками погибшего был выставлен почётный караул. Поисковики передали родственникам бойца личные вещи, архивные документы и наградной лист о представлении павшего к медали «За отвагу».