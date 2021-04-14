Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ договорились о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Федеральное министерство окажет региону поддержку в реконструкции спорткомплекса «Пенза», расположенного на улице Гагарина. Проектно-сметная документация будет готова во втором квартале текущего года.

Помимо этого, врио губернатора области Олег Мельниченко пригласил министра спорта Олега Матицына на открытие Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые будут проходить в Пензе в 17 по 22 июля. В программу состязания вошли 15 видов спорта.

В конце встречи врио губернатора Олег Мельниченко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписали Соглашение о сотрудничестве.