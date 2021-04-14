В Мордовии на главу Атюрьевского района заведено уголовное дело

Фото: Светлана Маковеева

Руководителем СУ СК РФ по Республике Мордовия на основании материалов республиканского УФСБ России в отношении главы администрации Атюрьевского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, (растрата, злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Как выясняется, глава района постарался загрузить следователей работой в полном объеме.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в 2015-2016 гг. он продал по заниженной стоимости два земельных участка своему родственнику. Материальный ущерб бюджету района составил более 600 тысяч рублей. И это было только начало комбинации, которая изумляет своей прямолинейностью. В 2018 году своим постановлением глава района переносит расположение еженедельной ярмарки с земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на те, что были проданы родственнику. Разумеется, для участников ярмарки устанавливается арендная плата за проводимые мероприятия. В итоге бюджет муниципального района лишился поступлений на 300 тысяч рублей.

Следствие также полагает, что от главы администрации подчиненному поступило указание на незаконную установку 8 бетонных блоков возле здания торгового центра. Как следствие, был заблокирован проезд транспортных средств с товаром и продуктами питания к торговому центру, снизился товарооборот и спрос на товары на этой торговой точке. Очевидное воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Предварительное расследование по уголовному делу поручено Темниковскому межрайонному следственному отделу. В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ одновременно проводят обыски по нескольким адресам.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Расследование продолжается.