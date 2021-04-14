Жители Пензенской области снова напишут «Диктант Победы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Мероприятие проводится в рамках проекта «Историческая память». Цель «Диктанта Победы» - формирование у населения знаний о Великой Отечественной войне.

- В нашем регионе акция проводится с 2019 года. Тогда «Диктант» написали на 34 площадках, в прошлом году – уже на 78. В этом году, надеюсь, их число перевалит за сотню, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, который также возглавляет организационный комитет «Наша Победа».

По его словам, такие мероприятия дают возможность выразить благодарность предкам, отдавшим свои жизни за Великую Победу.

- Приятно, что «Диктант Победы» привлекает внимание не только молодежи, но и взрослых жителей Пензенской области, - заявил Валерий Лидин. – Хочется поблагодарить организации и учреждения, которые участвуют в этой акции. Чем бережнее мы храним память о каждой страничке в летописи войны, тем больше у нас шансов воспрепятствовать фальсификации событий тех лет.

Поскольку в этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, среди заданий «Диктанта Победы» будут вопросы, связанные с первыми этапами войны. Диктант можно будет написать как в очной форме, так и в режиме онлайн. Победителей акции определят в июне.