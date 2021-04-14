Пензенский спортсмен Эльдар Исмаилзаде победил в пяти поединках на чемпионате России по киокусинкай

Фото предоставлено спортивным клубом «ЭДО»

Помимо чемпионата, в эти же дни прошло и первенство среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Всего в состязаниях принимали участие 642 спортсмена из 40 регионов. Пензенскую область представляли 11 членов клуба «ЭДО».

На чемпионате в категории «мужчины до 80 кг» победителем по итогам пяти поединков стал пензенец Эльдар Исмаилзаде, также признанный лучшим бойцом турнира. Еще один наш спортсмен, Давид Шагинян, в этой же категории занял четвертое место.

На первенстве отличилась Елизавета Голованова, занявшая четвертое место в категории «юниорки 16-17 лет до 55 кг». Помимо этого, Елизавета выполнила необходимые требования для присвоения ей звания кандидата в мастера спорта.

В категории «юноши 14-15 лет до 65 кг» четвертое место занял Самир Батыршин.