Войну рисовали дети Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

И пусть их родной ветеран не прорывал блокаду Ленинграда или освобождал Варшаву, а, возможно, был ранен в единственном своем бою под Смоленском или Москвой. Важно, что он выжил, как и его страна. Вернулся, завел семью. А уже сегодня, спустя десятки лет, его гены, а с ними и его боль, страх и копоть, пережитые фронтовыми днями, через поколения передаются нам глазами и руками юных художников.

Работы детей вошли в онлайн-выставку «Мои герои большой войны», размещенную в рамках всероссийского конкурса на сайте московского Музея Победы.

Среди представленных на сайте более 10 тысяч рисунков, посвященных памяти героев, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной, десятки творческих работ школьников Пензенской области. Ребята изобразили солдат и партизан, тружеников тыла и детей войны. Многие рисунки юные авторы создавали по рассказам своих прабабушек и прадедушек, родителей и учителей.

Проголосуем, друзья, за творчество юных художников, наших земляков. И их героических предков. Этим картинам веришь как-то по-особенному. С единственным чувством сожаления, что не можешь вот в эту самую минуту приобнять малыша из второго класса «А» и сказать ему спасибо.

Свой голос за понравившиеся работы можно отдать до 24 апреля. Лучшие художники будут определены в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 17. Имена победителей станут известны 25 апреля.

Набравшим наибольшее количество голосов будут вручены именные сертификаты об участи в конкурсе, также организаторы проведут для них Zoom-экскурсию по новой экспозиции Музея Победы.

10 лучших рисунков станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии.

Проголосовать можно на сайте по ссылке: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-moi-geroi-bolshoy-voyny-/