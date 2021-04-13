В Пензе пожарным передали надежную спецтехнику

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мероприятие прошло на площадке у здания министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, как нельзя кстати во время начавшегося в регионе пожароопасного периода.

Ряды подкрепления пожарным, в виде зарекомендовавшей себя в борьбе с огнем техники, радовали глаз собравшихся. Приобретенные в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» 6 тракторов марки «Беларус-82.1» - универсальной модели пропашной машины, оснащенной комфортной кабиной с удобным расположением элементов управления. Полноприводное шасси обеспечивает высокую проходимость и маневренность для преодоления бездорожья, позволяет оперативно прибыть на место возгорания даже в условиях сложного рельефа.

6 выводов гидросистемы позволяют подключить дополнительные гидромеханизмы, использовать навесное оборудование при проведении противопожарных мероприятий.

«Вовремя проведенный комплекс противопожарных мероприятий - условие для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможного ущерба», - отметил Олег Мельниченко на церемонии вручения ключей. И нацелил представителей лесничеств на бережную эксплуатацию новой техники.

Спецмашины переданы в ГБУ ПО «Лесопожарный центр», размещены на лесопожарных станциях в лесничествах Пензенской области с целью обеспечения тушения лесных пожаров на территории субъекта. Спецмашины пополнили автопарки Кузнецкого, Ленинского, Белинского, Кададинского, Лопатинского, Шемышейского лесничеств.

Всего в этом году на реализацию проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета в Пензенскую область планируется направить 88,2 млн. руб.