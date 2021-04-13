В Саранске организуют восемь пунктов сдачи ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Об этом вчера в ходе планерки в городской мэрии и.о. заместителя главы городского округа Саранск - директора департамента по социальной политике Оксана Шуляпова.

В этом году школы Саранска заканчивают 1 346 человек. Те из них, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать лишь обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. В Саранске таких выпускников восемь.

- Для них будет задействован один пункт сдачи, - отметила Оксана Шуляпова. – Первый экзамен пройдет 25 мая, основной период сдачи стартует 31 мая.

Для проведения экзаменов среди девятых классов организуют 14 пунктов сдачи. Основной период будет проходить с 24 по 28 мая. Для получения аттестата об основном общем образовании школьникам нужно будет сдать русский язык и материматику.