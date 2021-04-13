В Пензе пройдут два субботника

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметил и.о. главы администрации Пензы Виталий Макаров. До конца месячника по благоустройству осталось две недели. Привести в порядок городские улицы планируется до 1 мая. Для этих целей будет организовано два субботника – 17 и 24 апреля.

Работы ведутся и сейчас: сотрудники МУП «Пензадормост» в две смены очищают дороги и тротуары, моют ограждения, а представители МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» приводят в порядок городские скверы.

Виталий Макаров распорядился навести порядок и на городских кладбищах.

- Установилась теплая погода. Многие поедут на могилы родственников, будут убираться на них. Нужно, чтобы мусорные контейнеры на погостах были доступны, - отметил он.

По словам директора Департамента ЖКХ города Максима Иванкина, для удобства горожан на Восточном кладбище появится еще одна дорога. Конкурсные процедуры по этому объекту завершатся 15 апреля.

В ходе планерки затронули и вопрос пожарной безопасности. Ранее в регионе был объявлен особый противопожарный режим. В связи с этим будет проведена опашка территорий, где может загореться сухая трава. К работам приступят, как только подсохнет земля.

Для контроля над выполнением требований пожарной безопасности и профилактической работы будет проводиться патрулирование территорий.