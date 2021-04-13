В Пензе организуют встречу талантливой молодежи с ректорами местных вузов

Фото: Министерство образования Пензенской области

Вчера в правительстве региона состоялось заседание попечительского совета Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» Губернского лицея. Как отметил в ходе совещания Олег Мельниченко, активная молодежь – это главный ресурс региона. За последнее пятилетие почти 70 пензенских школьников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады.

- Нужно сделать так, чтобы талантливая молодежь не готовилась к абстрактному будущему, а сразу включалась в его создание: формированию умной экономики, новых технологий, - подчеркнул врио губернатора. – В этом должны принимать активное участие вузы. Организуйте встречу талантливой молодежи со мной и ректорами.

В ходе заседания попечительского совета были определены основные направления деятельности Центра, а также утвержден состав экспертного совета. Его возглавит доктор исторических наук, профессор Виктор Кондрашин.