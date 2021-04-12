Житель Пензенской области, поджегший односельчанина, отправится в колонию почти на девять лет

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Суд огласил приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 57-летнего жителя села Чернышево Белинского района. Следствие и суд установили, что 17 апреля 2019 года мужчина встретил на улице знакомого. Тот был нетрезвым, из-за чего между мужчинами вспыхнула ссора. Это был уже не первый их конфликт, но в этот раз все зашло слишком далеко.

Ударом по лицу осужденный сбил односельчанина с ног, после чего затащил его в прицеп своей машины и увез подальше, на безлюдный участок, где выволок его на землю, облил его ноги горячей жидкостью и поджег с помощью зажигалки. После этого гражданин уехал, оставив пострадавшего вдали от родного села с сильными ожогами. Позже врачи ампутировали тому ноги.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, свою вину житель Белинского района не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, он должен будет выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей.